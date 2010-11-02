А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:07
что в этом месяце?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Повідомлень: 557
З нами з: 22.12.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 37 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:14
Новина.
Велика розбіжність в різних акках по кеш-беку раніше був стандарт для всіх
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Повідомлень: 3192
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 299 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:15
Хм. Йде шляхом моньки...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 8164
З нами з: 15.04.09
Подякував: 417 раз.
Подякували: 491 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:22
wolt450 написав:
Новина.
Велика розбіжність в різних акках по кеш-беку
раніше був стандарт для всіх
Наприклад?
V2
4
Повідомлень: 5993
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 939 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:50
V2 написав:
Наприклад?
Не знаю как у других, но меня к примеру так
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
Flamingo
Повідомлень: 1923
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 415 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 кві, 2019 23:57
аналогично
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2324
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 278 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2019 05:26
velvet написав:
аналогично
У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.
Пусть запостит тот, у кого отличается. Интересно сравнить.
Искатель
Повідомлень: 2647
З нами з: 22.02.16
Подякував: 392 раз.
Подякували: 790 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2019 06:14
Кто не обновил приложение - у тех в указанных категориях по 1%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 8215
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6037 раз.
Подякували: 2322 раз.
Профіль
3
1
3
Додано: Сер 01 тра, 2019 07:58
Flamingo написав: V2 написав:
Наприклад?
Не знаю как у других, но меня к примеру так
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
И снять теперь можно от 100 гр,ранее от 10 гр.
Анюта
Повідомлень: 100
З нами з: 25.06.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Сер 01 тра, 2019 08:06
Такими темпами пакращень Зе-карта скатится на дно, даже не запустившись
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 8215
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6037 раз.
Подякували: 2322 раз.
Профіль
3
1
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
70506
8588774
Сер 01 тра, 2019 06:59 sola
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16094
2285892
Сер 01 тра, 2019 06:01 Ой+
4839
652941
Сер 01 тра, 2019 00:00 ruvex