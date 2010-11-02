А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 08:13
Анюта написав: Flamingo написав: V2 написав:
Наприклад?
Не знаю как у других, но меня к примеру так
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
И снять теперь можно от 100 гр,ранее от 10 гр.
У меня такие категории и проценты.
Зе-карты пишут что кэшбэк будет до20%.
Хотят перетянуть туда
maxstar
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:32
И теперь надо накопить 100 грн, что бы вывести кеш бек на карту.
novichok
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:52
chipmunk написав:
А що в них за розстрочка?
Скоріше "Розстрочка миттєва" (2,9% на місяць від узятої суми). Так само як у Приваті.
https://a-bank.com.ua/credit
MASolomko
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:33
Искатель написав: velvet написав:
аналогично
У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.
Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.
temjap4
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