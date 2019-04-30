Не знаю как у других, но меня к примеру так Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
И снять теперь можно от 100 гр,ранее от 10 гр.
У меня такие категории и проценты. Зе-карты пишут что кэшбэк будет до20%. Хотят перетянуть туда
Не знаю как у других, но меня к примеру так Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
переглянув в своєму додатку - аналогічні % і дійсно - поправили "Умови та правила" КБ програми - згадують про "Зелену" карту АБанку і про ліміт виводу - від 100 грн ну і податок на КБ - 19.5% (ПДФО + ВС)