RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1207120812091210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:13

  Анюта написав:
  Flamingo написав:
  V2 написав:Наприклад?

Не знаю как у других, но меня к примеру так
Зображення
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.

И снять теперь можно от 100 гр,ранее от 10 гр.

У меня такие категории и проценты.
Зе-карты пишут что кэшбэк будет до20%.
Хотят перетянуть туда
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 11.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:32

И теперь надо накопить 100 грн, что бы вывести кеш бек на карту.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:52

Re: А-Банк

  chipmunk написав:А що в них за розстрочка?
Скоріше "Розстрочка миттєва" (2,9% на місяць від узятої суми). Так само як у Приваті.
https://a-bank.com.ua/credit
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 08.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:33

  Искатель написав:
  velvet написав:аналогично

У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.


Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.
temjap4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 03.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:16

  temjap4 написав:
  Искатель написав:
  velvet написав:аналогично

У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.


Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.


Обновите мобильное приложение. Тут уже писали об этой проблеме. И посмотрите, какие категории.
Искатель
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 22.02.16
Подякував: 392 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:58

  Flamingo написав:
  V2 написав:Наприклад?

Не знаю как у других, но меня к примеру так
Зображення
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.


переглянув в своєму додатку - аналогічні %
і дійсно - поправили "Умови та правила" КБ програми - згадують про "Зелену" карту АБанку і про ліміт виводу - від 100 грн
ну і податок на КБ - 19.5% (ПДФО + ВС)

КБ програма працює і надалі до 31 серпня 2109
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:29

Re: А-Банк

  greenozon написав:КБ програма працює і надалі до 31 серпня 2109


Добре було б, якби стільки часу протрималась ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:33

  Искатель"[quote="4657859:velvet написав:аналогично

У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.

[/quote]
Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.[/quote]

Обновите мобильное приложение. Тут уже писали об этой проблеме. И посмотрите, какие категории.[/quote]
Давно обновлено. Категория, как и на скринах у людей
temjap4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 03.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:51

Re: А-Банк

По одному акку картка виведена в нуль.
там за свої всюди 1%, зате на кіно видали 20%
По іншому акку стандарт, як у всіх
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3193
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1207120812091210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mihasik, rudnitep, SILVER_UA і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 591, 592, 593
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5923 1375243
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 11:40
Sain_повернувся
Юнекс Банк 1 ... 159, 160, 161
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1607 351885
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 11:33
IMPRINTER
Альфа-Банк 1 ... 7050, 7051, 7052
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70510 8589246
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 тра, 2019 11:28
Искатель

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.