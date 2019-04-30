А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 08:13
Анюта написав: Flamingo написав: V2 написав:
Наприклад?
Не знаю как у других, но меня к примеру так
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
И снять теперь можно от 100 гр,ранее от 10 гр.
У меня такие категории и проценты.
Зе-карты пишут что кэшбэк будет до20%.
Хотят перетянуть туда
maxstar
Повідомлень: 10
З нами з: 11.07.18
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:32
И теперь надо накопить 100 грн, что бы вывести кеш бек на карту.
novichok
Повідомлень: 1811
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Додано: Сер 01 тра, 2019 08:52
chipmunk написав:
А що в них за розстрочка?
Скоріше "Розстрочка миттєва" (2,9% на місяць від узятої суми). Так само як у Приваті.
https://a-bank.com.ua/credit
MASolomko
Повідомлень: 911
З нами з: 08.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 107 раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 10:33
Искатель написав: velvet написав:
аналогично
У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.
Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.
temjap4
Повідомлень: 17
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:16
temjap4 написав: Искатель написав: velvet написав:
аналогично
У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.
Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.
Обновите мобильное приложение. Тут уже писали об этой проблеме. И посмотрите, какие категории.
Искатель
Повідомлень: 2649
З нами з: 22.02.16
Подякував: 392 раз.
Подякували: 790 раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:58
Flamingo написав: V2 написав:
Наприклад?
Не знаю как у других, но меня к примеру так
Исчезли те категории которые я лучше всего использовал - животные, путешествия. За кредитные, я так понимаю кишмиш выше, но как тут упоминалось - чётко прослеживается Моня.
переглянув в своєму додатку - аналогічні %
і дійсно - поправили "Умови та правила" КБ програми - згадують про "Зелену" карту АБанку і про ліміт виводу - від 100 грн
ну і податок на КБ - 19.5% (ПДФО + ВС)
КБ програма працює і надалі до 31 серпня 2109
greenozon
Повідомлень: 4842
З нами з: 01.06.14
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Додано: Сер 01 тра, 2019 12:29
greenozon написав:
КБ програма працює і надалі до
31 серпня 2109
Добре було б, якби стільки часу протрималась
V2
4
Повідомлень: 5994
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 12:33
Искатель"[quote="4657859:velvet написав:
аналогично
У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.
[/quote]
Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.[/quote]
Обновите мобильное приложение. Тут уже писали об этой проблеме. И посмотрите, какие категории.[/quote]
Давно обновлено. Категория, как и на скринах у людей
temjap4
Повідомлень: 17
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 12:51
По одному акку картка виведена в нуль.
там за свої всюди 1%, зате на кіно видали 20% По іншому акку стандарт, як у всіх
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Повідомлень: 3193
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 299 раз.
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