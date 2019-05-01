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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1208120912101211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:54

  melkh написав:Підкажіть, в якому з банкоматів банків можна зняти >10 000, раніше знімав в приваті (20 т. за кожні 2 год, тепер тільки 1 т.), кредо, ощад, альфа більше 1 т. теж не дає, можна В ПП.

Ніхто не дасть.
Креді Агріколь максимум 8000 і то не точно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19

  temjap4 написав:
  Искатель написав:
  velvet написав:аналогично

У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.


Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.

Не брешуть - за кредитні дало кешбек згідно пропозиції, тобто 3% розваги/спорт
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:52

Re: А-Банк

А если за месяц накопилось меньше ста гривен, кишмиш сгорает или переходит на другой?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:02

  логан1919 написав:А если за месяц накопилось меньше ста гривен, кишмиш сгорает или переходит на другой?

В условиях написано, что бонусы сгорают после 31.08.19.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:02

Re: А-Банк

переходить
maxprofit
 
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  #<1 ... 1208120912101211
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