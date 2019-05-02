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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 17:54
melkh написав:
Підкажіть, в якому з банкоматів банків можна зняти >10 000, раніше знімав в приваті (20 т. за кожні 2 год, тепер тільки 1 т.), кредо, ощад, альфа більше 1 т. теж не дає, можна В ПП.
Ніхто не дасть.
Креді Агріколь максимум 8000 і то не точно.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:19
temjap4 написав: Искатель написав: velvet написав:
аналогично
У меня то же самое. Причем, как видим, А-банк пока что больше дает за кредитные, чем за свои.
Врут, опробовано, дают за кредитные меньше. 1% за кредитные дали за продукты.
Не брешуть - за кредитні дало кешбек згідно пропозиції, тобто 3% розваги/спорт
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:52
А если за месяц накопилось меньше ста гривен, кишмиш сгорает или переходит на другой?
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логан1919
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Додано: Сер 01 тра, 2019 20:02
логан1919 написав:
А если за месяц накопилось меньше ста гривен, кишмиш сгорает или переходит на другой?
В условиях
написано, что бонусы сгорают после 31.08.19.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 20:02
переходить
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:32
Вкладчик1234 написав:
Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с)
Прошу прощения, а что это за такая Зе-карта?
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alguba89
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:26
alguba89 написав: Вкладчик1234 написав:
Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с)
Прошу прощения, а что это за такая Зе-карта?
Зелена карта Абанку (зелений дизайн пластику, не Зеленська
),
що прийде на заміну існуючої жовтої Голд картки
обіцяють розширений період (62 дні ) і КешБак до 20%
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:22
Абанці, якщо вона вже так хоче заманювати клієнтів, потрібно ще власний Р2Р запустити, хоча б на вхід.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:22
А сейчас разве не 62 дня льготный период?
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:25
55, т.к. до 25 нужно погашать
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velvet
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