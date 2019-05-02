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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1209121012111212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:36

  alguba89 написав:
  Вкладчик1234 написав:Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с)

Прошу прощения, а что это за такая Зе-карта?

25.05 Все узнаем.Возможно это будет конкурент или клон мони.
lubarec
 
Повідомлень: 227
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06

Re: А-Банк

  lubarec написав:25.05 Все узнаем.

Обіцяли 20-го. 25 - субота.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 18.08.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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  #<1 ... 1209121012111212
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