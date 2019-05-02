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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:36
alguba89 написав: Вкладчик1234 написав:
Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с)
Прошу прощения, а что это за такая Зе-карта?
25.05 Все узнаем.Возможно это будет конкурент или клон мони.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06
lubarec написав:
25.05 Все узнаем.
Обіцяли 20-го. 25 - субота.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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