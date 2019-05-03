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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:36
alguba89 написав: Вкладчик1234 написав:
Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с)
Прошу прощения, а что это за такая Зе-карта?
25.05 Все узнаем.Возможно это будет конкурент или клон мони.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06
lubarec написав:
25.05 Все узнаем.
Обіцяли 20-го. 25 - субота.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:57
Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?
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lel
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:59
lel написав:
Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?
По слухам, осталось буквально пару недель, до запуска Зе-карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:59
lel написав:
Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?
Ждать запуск карты конечно
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