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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1209121012111212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 163
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
31
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:36

  alguba89 написав:
  Вкладчик1234 написав:Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с)

Прошу прощения, а что это за такая Зе-карта?

25.05 Все узнаем.Возможно это будет конкурент или клон мони.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06

Re: А-Банк

  lubarec написав:25.05 Все узнаем.

Обіцяли 20-го. 25 - субота.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:57

Re: А-Банк

Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:59

  lel написав:Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?

По слухам, осталось буквально пару недель, до запуска Зе-карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:59

  lel написав:Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?


Ждать запуск карты конечно
novichok
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