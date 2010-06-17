А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 18:36
alguba89 написав: Вкладчик1234 написав:
Может "Зе-карта" станет такой? Типа аналогом моно. Но это не точно (с)
Прошу прощения, а что это за такая Зе-карта?
25.05 Все узнаем.Возможно это будет конкурент или клон мони.
lubarec
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:06
lubarec написав:
25.05 Все узнаем.
Обіцяли 20-го. 25 - субота.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:57
Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?
lel
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:59
lel написав:
Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?
По слухам, осталось буквально пару недель, до запуска Зе-карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:59
lel написав:
Есть ли смысл занести через неделю 25т на депо 6мес под 16,5% для получения карты с кэшбеком?
Или уже ждать новую зеленую? Какие мнения?
Ждать запуск карты конечно
novichok
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Додано: Нед 05 тра, 2019 12:27
хочу нагадати садоводам справжнього стовбурового дворянства -
фішка. про яку писали форумчани певний час тому, все ще працює
депо 3м -> 6м+1 або 12м+1
http://prntscr.com/nklw4j
і про це мабуть теж усі в курсі, але нагадаю -
http://prntscr.com/nklxhq
greenozon
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Додано: Нед 05 тра, 2019 12:39
greenozon написав:
хочу нагадати садоводам справжнього стовбурового дворянства -
фішка. про яку писали форумчани певний час тому, все ще працює
депо 3м -> 6м+1 або 12м+1
http://prntscr.com/nklw4j
і про це мабуть теж усі в курсі, але нагадаю -
http://prntscr.com/nklxhq
Це ми знаемо. А вот когда закончится в сентябре годовой под 17.5, +1% докинут?
логан1919
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Додано: Нед 05 тра, 2019 12:45
логан1919 написав: greenozon написав:
хочу нагадати садоводам справжнього стовбурового дворянства -
фішка. про яку писали форумчани певний час тому, все ще працює
депо 3м -> 6м+1 або 12м+1
http://prntscr.com/nklw4j
і про це мабуть теж усі в курсі, але нагадаю -
http://prntscr.com/nklxhq
Це ми знаемо. А вот когда закончится в сентябре годовой под 17.5, +1% докинут?
КогнешнА, только +1% докинут не к вашим седняшним 17.5, а к той ставке, которая будет у нового депо на тот (текущий) момент лонгации
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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2
Додано: Нед 05 тра, 2019 14:23
Долярчик написав:
...бо, що таке було, наприклад, 350тис.грн в 2013р.(а я добре пам'ятаю, що це була ДВУХА в панельці на Сихові), а що таке вони в 2015р., чи зараз ці гроші? - плюнув і закрив би ту іпотеку, якщо взяв би її у 2012-13році!
- і розумію, що скажете, що нерухомість - теж знецінилась... АЛЕ! - гривня знецінилась/знецінюється ШВИДШЕ!
Якщо 350 тис. пролежали би хоч в абанці 6 років з капіталізацією %, то зараз було би понад 1 млн. На сихівську двушку вистачило б.
П.С. Поки набрав відповідь оригінальне повідомлення щезло
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Нед 05 тра, 2019 14:30
Ой+ Поправка , не в А-банке - а в БС Украины. Не 6 рок1в, а с 2015 по 2019, т е всего ТРИ. А в остальном как у Вас сказано -- старт с 350к - пром финиш - 1 000 000
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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