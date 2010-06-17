Прошу уточнити, які саме банки приймають на 3 роки під 95% річних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:04
Прошу уточнити, які саме банки приймають на 3 роки під 95% річних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:44
... маніпуляція - вона така)))
...ха-ха-ха, згадали 25-28% безнаЛохових))
- так, вони, наче до 2015р і закінчились
... а так, то та - за 3р. і пару міс. з капіталізацією %% - можна було подвоїти суму!...... але, не по троїти до 1 ляма тих початкових 350тис.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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