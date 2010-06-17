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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1210121112121213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:04

  Goodman написав:Ой+ Поправка , не в А-банке - а в БС Украины.
Не 6 рок1в, а с 2015 по 2019, т е всего ТРИ.
А в остальном как у Вас сказано -- старт с 350к - пром финиш - 1 000 000

Прошу уточнити, які саме банки приймають на 3 роки під 95% річних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 15:44

... маніпуляція - вона така)))

...ха-ха-ха, згадали 25-28% безнаЛохових))
- так, вони, наче до 2015р і закінчились
... а так, то та - за 3р. і пару міс. з капіталізацією %% - можна було подвоїти суму!...... але, не по троїти до 1 ляма тих початкових 350тис. ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 16:28

Re: А-Банк

  Долярчик написав:...ха-ха-ха, згадали 25-28% безнаЛохових))
- так, вони, наче до 2015р і закінчились


Я веду рахунок від 13-го року - маса банків давала понад 20 % і без податків.
Безналогові закінчувались у червні 2016. Ще і щомісячна виплата давала додаткові пару % річних при капіталізації.
З лютого 15-го року і по сьогодні сидіти у гривні звісно найвигідніший період, але і з 13-го навіть переживши девал і протримавшись в банці можна купити більше м2 ніж тоді.
А за три роки з хвостиком потроїти, то щось там фантастично фідо давав по якихось схемах (70% рік), хоча мене би такі % налякали, але гусари скористались.
Знову ж таки сьогодні в завтрашній день не всім дано точно подивитись. Хто вдало входив-виходив валюта-грн по півроку через відповідні депо, можливо і потроївся за три роки, або і більше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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