Прошу уточнити, які саме банки приймають на 3 роки під 95% річних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:04
Прошу уточнити, які саме банки приймають на 3 роки під 95% річних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 05 тра, 2019 15:44
... маніпуляція - вона така)))
...ха-ха-ха, згадали 25-28% безнаЛохових))
- так, вони, наче до 2015р і закінчились
... а так, то та - за 3р. і пару міс. з капіталізацією %% - можна було подвоїти суму!...... але, не по троїти до 1 ляма тих початкових 350тис.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 05 тра, 2019 16:28
Re: А-Банк
Я веду рахунок від 13-го року - маса банків давала понад 20 % і без податків.
Безналогові закінчувались у червні 2016. Ще і щомісячна виплата давала додаткові пару % річних при капіталізації.
З лютого 15-го року і по сьогодні сидіти у гривні звісно найвигідніший період, але і з 13-го навіть переживши девал і протримавшись в банці можна купити більше м2 ніж тоді.
А за три роки з хвостиком потроїти, то щось там фантастично фідо давав по якихось схемах (70% рік), хоча мене би такі % налякали, але гусари скористались.
Знову ж таки сьогодні в завтрашній день не всім дано точно подивитись. Хто вдало входив-виходив валюта-грн по півроку через відповідні депо, можливо і потроївся за три роки, або і більше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:13
Re: А-Банк
... так ото ж бо й воно!
- знав би прикуп.... - мацав би Мальвіну на Мальдівах
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 05 тра, 2019 20:15
Долярчик
жінку тобто?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 05 тра, 2019 21:37
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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