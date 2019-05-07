Скоро фсьо будет моня
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:58
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:10
Re: А-Банк
1) Зменшили % КБ (в порівнні із тим, що було на початках)
2) ввели КБ за кредитні кошти (тепер дві цифри)
3) зробили різні % КБ по своїх і кредитних
4) по кредитних % як правило вищий ніж за свої
5) к-сть категорій зменшилась
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:12
6) порог вывода кешбека подняли с 10грн до 100грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:14
Вкладчик1234
кароче якщо коротко - суцільне "пакращення" для клієнтів банки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: amatorodessa, SHURICK76, ternfield, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|