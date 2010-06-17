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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:58
la9 написав: логан1919 написав: la9 написав:
Коллеги, а предложение получить халявную именную Уни голд с пайпасом за депо от 25К - на постоянной основе или ограничено во времени?
С последними пакращэннями по карте, лучше посмотреть что то ещё...
А что там? я не в курсе...
Скоро фсьо будет моня
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:10
la9 написав:
А что там? я не в курсе...
1) Зменшили % КБ (в порівнні із тим, що було на початках)
2) ввели КБ за кредитні кошти (тепер дві цифри)
3) зробили різні % КБ по своїх і кредитних
4) по кредитних % як правило вищий ніж за свої
5) к-сть категорій зменшилась
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:12
greenozon написав: la9 написав:
А что там? я не в курсе...
1) Зменшили % КБ (в порівнні із тим, що було на початках)
2) ввели КБ за кредитні кошти (тепер дві цифри)
3) зробили різні % КБ по своїх і кредитних
4) по кредитних % як правило вищий ніж за свої
5) к-сть категорій зменшилась
6) порог вывода кешбека подняли с 10грн до 100грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:41
Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:44
zzzzzz нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.
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lubarec
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:50
lubarec написав:zzzzzz
нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.
А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:51
zzzzzz написав: lubarec написав:zzzzzz
нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.
А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )
Во всех банкоматах украины комиссии нет.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:56
zzzzzz написав:
Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )
Для чого знімати...під 18,5% мають капіталізуватись.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Вів 07 тра, 2019 17:14
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