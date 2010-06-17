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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1211121212131214

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:58

  la9 написав:
  логан1919 написав:
  la9 написав:Коллеги, а предложение получить халявную именную Уни голд с пайпасом за депо от 25К - на постоянной основе или ограничено во времени?

С последними пакращэннями по карте, лучше посмотреть что то ещё...

А что там? я не в курсе...

Скоро фсьо будет моня
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:10

Re: А-Банк

  la9 написав:А что там? я не в курсе...

1) Зменшили % КБ (в порівнні із тим, що було на початках)
2) ввели КБ за кредитні кошти (тепер дві цифри)
3) зробили різні % КБ по своїх і кредитних
4) по кредитних % як правило вищий ніж за свої
5) к-сть категорій зменшилась
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:12

  greenozon написав:
  la9 написав:А что там? я не в курсе...

1) Зменшили % КБ (в порівнні із тим, що було на початках)
2) ввели КБ за кредитні кошти (тепер дві цифри)
3) зробили різні % КБ по своїх і кредитних
4) по кредитних % як правило вищий ніж за свої
5) к-сть категорій зменшилась

6) порог вывода кешбека подняли с 10грн до 100грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:14

Вкладчик1234

кароче якщо коротко - суцільне "пакращення" для клієнтів банки
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:41

Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:44

zzzzzz нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:50

  lubarec написав:zzzzzz нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.

А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:51

  zzzzzz написав:
  lubarec написав:zzzzzz нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.

А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )

Во всех банкоматах украины комиссии нет.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:56

  zzzzzz написав:Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )

Для чого знімати...під 18,5% мають капіталізуватись.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:14

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Уже под лимиты Фонда
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zzzzzz
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