|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05
zzzzzz написав: lubarec написав:zzzzzz
нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.
А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )
Я тягнув альфою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2535
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 327 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70708
|8605282
|
Вів 07 тра, 2019 19:02
Seva
|
|514
|68382
|
|
|554
|113447
|