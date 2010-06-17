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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05

  zzzzzz написав:
  lubarec написав:zzzzzz нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.

А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )


Я тягнув альфою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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З нами з: 19.04.12
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