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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05

  zzzzzz написав:
  lubarec написав:zzzzzz нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.

А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )


Я тягнув альфою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:04

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )

Для чого знімати...під 18,5% мають капіталізуватись.

К сожалению сейчас только под 18.. Под 18,5 не у всех есть столбик(
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:05

  zzzzzz написав:Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )
пумб за раз давал до 2к
логан1919
 
Повідомлень: 217
З нами з: 15.01.15
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