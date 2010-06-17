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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05
zzzzzz написав: lubarec написав:zzzzzz
нужно подобрать подходящий банкомат Привата и будет все хорошо.
А кроме Привата еще есть банкоматы где можно снимать без комиссии ( карта голд КДВ )
Я тягнув альфою.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:04
Квесторе_поверніться написав: zzzzzz написав:
Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )
Для чого знімати...під 18,5% мають капіталізуватись.
К сожалению сейчас только под 18.. Под 18,5 не у всех есть столбик(
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Додано: Вів 07 тра, 2019 20:05
zzzzzz написав:
Коллеги, а где можно снимать %% которые капают на карту по депозиту без комиссии ?
Банкоматы Привата выдают по 500 грн...стоять и снимать по 500 грн нет желания. Есть какие-то сети банкоматов где можно снять всю сумму за раз ? ( разовая сумма около 2300 грн )
пумб за раз давал до 2к
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