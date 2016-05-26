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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:31
нда, похоже только я иду к первой свободной и потом не помню даже лицо
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:40
Ех, зайшов в перше ліпше відділення АБанки - виявив рабовласницьке кріпацтво!
послали мене закривати (розривати) мій депозит туди, де відкривав..
був кращої думки за цей зелений ПБ-подібний банчик...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:42
Re: А-Банк
Оно то все хорошо, но когда в прошлом году в феврале, а-банка начала "гoвнить" с пополнениями - был массовый вынос в т.ч. и я забирал без 3000 грн. фонд, то на просьбу по телефону заказать сумму для снятия мне менеджер ответил: "Заказ наличных только лично в отделении". Поэтому спасибо большое - пусть мой менеджер сидит без бонусов - я лучше через интернет-банкинг - открою, отменю пролонгацию, закрою и т.п.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:47
Re: А-Банк
Ну что ж Вы
Хороший менеджер (хороший специалист + позитивно к вам настроенный) - это самое ценное. Зачастую, ценнее, чем вип поддержка.
Я наоборот, если не нахожу такого специалиста, ухожу в глубокий онлайн и отделений избегаю максимально
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:11
менагеров (молоденьких и красивых особенно) стараюсь слегка подкармливать. От конфет или шоколадки ещё никто не отказывался. И отношение к Вам будет совершенно другое.. Она даже мне присылает основные новости - изменение ставок, обстановку в банчике и т.д.. Мелочь, а приятно)
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