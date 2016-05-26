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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:31

нда, похоже только я иду к первой свободной и потом не помню даже лицо :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:40

Ех, зайшов в перше ліпше відділення АБанки - виявив рабовласницьке кріпацтво!
послали мене закривати (розривати) мій депозит туди, де відкривав..

був кращої думки за цей зелений ПБ-подібний банчик...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:42

Re: А-Банк

Оно то все хорошо, но когда в прошлом году в феврале, а-банка начала "гoвнить" с пополнениями - был массовый вынос в т.ч. и я забирал без 3000 грн. фонд, то на просьбу по телефону заказать сумму для снятия мне менеджер ответил: "Заказ наличных только лично в отделении". Поэтому спасибо большое - пусть мой менеджер сидит без бонусов - я лучше через интернет-банкинг - открою, отменю пролонгацию, закрою и т.п.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:47

Re: А-Банк

v57 написав:нда, похоже только я иду к первой свободной и потом не помню даже лицо :)
Ну что ж Вы

Хороший менеджер (хороший специалист + позитивно к вам настроенный) - это самое ценное. Зачастую, ценнее, чем вип поддержка.

Я наоборот, если не нахожу такого специалиста, ухожу в глубокий онлайн и отделений избегаю максимально
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:11

  Flamingo написав:Оно то все хорошо, но когда в прошлом году в феврале, а-банка начала "гoвнить" с пополнениями - был массовый вынос в т.ч. и я забирал без 3000 грн. фонд, то на просьбу по телефону заказать сумму для снятия мне менеджер ответил: "Заказ наличных только лично в отделении". Поэтому спасибо большое - пусть мой менеджер сидит без бонусов - я лучше через интернет-банкинг - открою, отменю пролонгацию, закрою и т.п.
менагеров (молоденьких и красивых особенно) стараюсь слегка подкармливать. От конфет или шоколадки ещё никто не отказывался. И отношение к Вам будет совершенно другое.. Она даже мне присылает основные новости - изменение ставок, обстановку в банчике и т.д.. Мелочь, а приятно)
логан1919
 
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