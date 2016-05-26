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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:31
нда, похоже только я иду к первой свободной и потом не помню даже лицо
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:40
Ех, зайшов в перше ліпше відділення АБанки - виявив рабовласницьке кріпацтво!
послали мене закривати (розривати) мій депозит туди, де відкривав..
був кращої думки за цей зелений ПБ-подібний банчик...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:42
Re: А-Банк
Оно то все хорошо, но когда в прошлом году в феврале, а-банка начала "гoвнить" с пополнениями - был массовый вынос в т.ч. и я забирал без 3000 грн. фонд, то на просьбу по телефону заказать сумму для снятия мне менеджер ответил: "Заказ наличных только лично в отделении". Поэтому спасибо большое - пусть мой менеджер сидит без бонусов - я лучше через интернет-банкинг - открою, отменю пролонгацию, закрою и т.п.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:47
Re: А-Банк
Ну что ж Вы
Хороший менеджер (хороший специалист + позитивно к вам настроенный) - это самое ценное. Зачастую, ценнее, чем вип поддержка.
Я наоборот, если не нахожу такого специалиста, ухожу в глубокий онлайн и отделений избегаю максимально
Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:11
менагеров (молоденьких и красивых особенно) стараюсь слегка подкармливать. От конфет или шоколадки ещё никто не отказывался. И отношение к Вам будет совершенно другое.. Она даже мне присылает основные новости - изменение ставок, обстановку в банчике и т.д.. Мелочь, а приятно)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:52
[quote="4663529:логан1919"] менагеров (молоденьких и красивых особенно) стараюсь слегка подкармливать. От конфет или шоколадки ещё никто не отказывался. И отношение к Вам будет совершенно другое.. Она даже мне присылает основные новости - изменение ставок, обстановку в банчике и т.д.. [/quo
Я,наоборот,сам сожрал у них конфету Аквариум стоял,как в Трасте когда-то...Вкусная.
Обстановку в банчике она вам не расскажет,потому что: а) не знает,б) если знает и расскажет- вылетит с работы. Изменение ставок - да,возможно,но это не так часто бывает.
Остается главное! - "молоденьких и красивых особенно"
ПыСы В отделении бываю крайне редко - положить или снять сумму,которую неохота запихивать в терминал Привата.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:55
Re: А-Банк
Проходив повз відділення, то зайшов спитати про грін. Кажуть це ребрендінг уні, яка буде схожа на Моню. Сподівають, не дуже сильно, бо моня зараз, кхм, нецікавий
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:04
chipmunk
А когда будет сказали?
И какие условия - абонка или 25К грн депо?
З.Ы. Как моня не будет - у мони есть счёт 2620...
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:05
Re: А-Банк
В кінці місяця, подробиць не знають
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:53
Re: А-Банк
запитайтесь в вашої мадам щодо бонусу за депо 150+
є таке чи нема, якщо є - яка плюшка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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