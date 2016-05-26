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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:31

нда, похоже только я иду к первой свободной и потом не помню даже лицо :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:40

Ех, зайшов в перше ліпше відділення АБанки - виявив рабовласницьке кріпацтво!
послали мене закривати (розривати) мій депозит туди, де відкривав..

був кращої думки за цей зелений ПБ-подібний банчик...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:42

Re: А-Банк

Оно то все хорошо, но когда в прошлом году в феврале, а-банка начала "гoвнить" с пополнениями - был массовый вынос в т.ч. и я забирал без 3000 грн. фонд, то на просьбу по телефону заказать сумму для снятия мне менеджер ответил: "Заказ наличных только лично в отделении". Поэтому спасибо большое - пусть мой менеджер сидит без бонусов - я лучше через интернет-банкинг - открою, отменю пролонгацию, закрою и т.п.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:47

Re: А-Банк

v57 написав:нда, похоже только я иду к первой свободной и потом не помню даже лицо :)
Ну что ж Вы

Хороший менеджер (хороший специалист + позитивно к вам настроенный) - это самое ценное. Зачастую, ценнее, чем вип поддержка.

Я наоборот, если не нахожу такого специалиста, ухожу в глубокий онлайн и отделений избегаю максимально
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:11

  Flamingo написав:Оно то все хорошо, но когда в прошлом году в феврале, а-банка начала "гoвнить" с пополнениями - был массовый вынос в т.ч. и я забирал без 3000 грн. фонд, то на просьбу по телефону заказать сумму для снятия мне менеджер ответил: "Заказ наличных только лично в отделении". Поэтому спасибо большое - пусть мой менеджер сидит без бонусов - я лучше через интернет-банкинг - открою, отменю пролонгацию, закрою и т.п.
менагеров (молоденьких и красивых особенно) стараюсь слегка подкармливать. От конфет или шоколадки ещё никто не отказывался. И отношение к Вам будет совершенно другое.. Она даже мне присылает основные новости - изменение ставок, обстановку в банчике и т.д.. Мелочь, а приятно)
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:52

[quote="4663529:логан1919"] менагеров (молоденьких и красивых особенно) стараюсь слегка подкармливать. От конфет или шоколадки ещё никто не отказывался. И отношение к Вам будет совершенно другое.. Она даже мне присылает основные новости - изменение ставок, обстановку в банчике и т.д.. [/quo
Я,наоборот,сам сожрал у них конфету :shock: Аквариум стоял,как в Трасте когда-то...Вкусная.
Обстановку в банчике она вам не расскажет,потому что: а) не знает,б) если знает и расскажет- вылетит с работы. Изменение ставок - да,возможно,но это не так часто бывает.
Остается главное! - "молоденьких и красивых особенно" :D
ПыСы В отделении бываю крайне редко - положить или снять сумму,которую неохота запихивать в терминал Привата.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:55

Re: А-Банк

Проходив повз відділення, то зайшов спитати про грін. Кажуть це ребрендінг уні, яка буде схожа на Моню. Сподівають, не дуже сильно, бо моня зараз, кхм, нецікавий ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:04

chipmunk
А когда будет сказали?
И какие условия - абонка или 25К грн депо?

З.Ы. Как моня не будет - у мони есть счёт 2620...
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:05

Re: А-Банк

В кінці місяця, подробиць не знають
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Подякував: 420 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:53

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Она даже мне присылает основные новости

запитайтесь в вашої мадам щодо бонусу за депо 150+
є таке чи нема, якщо є - яка плюшка
+50грн !
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greenozon
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