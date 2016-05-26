І що це вам дає: підвищений кешбек чи вищі відсотки? Котобанка сама не рекомендує слати на пряму і радить котел
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:32
Re: А-Банк
І що це вам дає: підвищений кешбек чи вищі відсотки? Котобанка сама не рекомендує слати на пряму і радить котел
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:38
klug
Всегда моне шлю напрямую на 2620, не понимаю зачем нужен котловой. Вдруг, они там как в Шарике, потом ручками раскидывают по картам
К тому же, я шлю из Прокредита, а там в шаблонах назначение платежа не сохраняется, если с ноута слать, ещё не проблема, можно предварительно в отдельном файле сохранить назначение, а если с телефона?
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