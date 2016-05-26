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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 164
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:32

Re: А-Банк

  Amid написав:З.Ы. Как моня не будет - у мони есть счёт 2620...

І що це вам дає: підвищений кешбек чи вищі відсотки? Котобанка сама не рекомендує слати на пряму і радить котел
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:38

klug
Всегда моне шлю напрямую на 2620, не понимаю зачем нужен котловой. Вдруг, они там как в Шарике, потом ручками раскидывают по картам :)
К тому же, я шлю из Прокредита, а там в шаблонах назначение платежа не сохраняется, если с ноута слать, ещё не проблема, можно предварительно в отдельном файле сохранить назначение, а если с телефона?
Amid
 
Повідомлень: 1008
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