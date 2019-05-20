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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2019 12:47
Дядя Дима
Похоже это у вас крайне бурная фантазия...
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Vorlon
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Додано: Пон 20 тра, 2019 13:27
По старой карте голд с фото и бесконтактом будет работать кэшбэк или надо зелёную открывать?
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Додано: Пон 20 тра, 2019 14:12
Получил зелёную, налили кредитный лимит, была в наличии универсальная без кредитного лимита
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югин
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Додано: Пон 20 тра, 2019 14:18
Vorlon написав:Дядя Дима
Похоже это у вас крайне бурная фантазия...
Шо да ,то да. Этого не отнять. И от абанки только одни подлянки и можно ожидать (после прошлогоднего убийства свини и обрезания пополнях)
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Дядя Дима
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Додано: Пон 20 тра, 2019 14:53
югин написав:
была в наличии универсальная без кредитного лимита
Старая, без кэшбека?
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Vorlon
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Додано: Пон 20 тра, 2019 15:55
Vorlon без
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югин
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Додано: Пон 20 тра, 2019 16:50
а что, она черного цвета сама ?
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demichh
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Додано: Пон 20 тра, 2019 19:29
Я так понимаю, что за эту карту уже не просят депо в 25к?
Что предлагается тем, у кого уже есть универсалка с лимитом (золотая, без кэшбэка)?
Обменять можно? Получить и перенести лимит? Получить новую, а с лимитом - как корезоид решит?
А с кэшбэком-то тут как вообще? Как раньше за 25к давали - по категориям в приложении, или что-то новенькое?
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Додано: Пон 20 тра, 2019 19:54
Кто-то уже проверил комбинацию "голд с фото"+"зекарта"?
Как они живут вместе? И живут ли?
Как в таком случае с кешбеком?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:29
Вкладчик1234 написав:
Кто-то уже проверил комбинацию "голд с фото"+"зекарта"?
Как они живут вместе? И живут ли?
Как в таком случае с кешбеком?
КЦ про це самі не знають,може завтра буде інформація
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tarasum
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