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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:47

Дядя Дима
Похоже это у вас крайне бурная фантазия... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 13:27

Re: А-Банк

По старой карте голд с фото и бесконтактом будет работать кэшбэк или надо зелёную открывать?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 14:12

Re: А-Банк

Получил зелёную, налили кредитный лимит, была в наличии универсальная без кредитного лимита
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 14:18

  Vorlon написав:Дядя Дима
Похоже это у вас крайне бурная фантазия... :?

Шо да ,то да. Этого не отнять. И от абанки только одни подлянки и можно ожидать (после прошлогоднего убийства свини и обрезания пополнях)
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 14:53

  югин написав:была в наличии универсальная без кредитного лимита

Старая, без кэшбека?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:55

Vorlon без
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:50

а что, она черного цвета сама ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:29

Я так понимаю, что за эту карту уже не просят депо в 25к?
Что предлагается тем, у кого уже есть универсалка с лимитом (золотая, без кэшбэка)?
Обменять можно? Получить и перенести лимит? Получить новую, а с лимитом - как корезоид решит?
А с кэшбэком-то тут как вообще? Как раньше за 25к давали - по категориям в приложении, или что-то новенькое?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:54

Кто-то уже проверил комбинацию "голд с фото"+"зекарта"?
Как они живут вместе? И живут ли?
Как в таком случае с кешбеком?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:29

  Вкладчик1234 написав:Кто-то уже проверил комбинацию "голд с фото"+"зекарта"?
Как они живут вместе? И живут ли?
Как в таком случае с кешбеком?

КЦ про це самі не знають,може завтра буде інформація
tarasum
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