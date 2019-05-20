Додано: Пон 20 тра, 2019 19:54

Кто-то уже проверил комбинацию "голд с фото"+"зекарта"?

Как они живут вместе? И живут ли?

Как в таком случае с кешбеком?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин