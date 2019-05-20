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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:29
Computer написав:В "моём" отделении рассказали такое:
Карточек у них пока нет, развозят.
Сейчас открывается параллельно голду, с 01.06 можно (или нужно) будет перевыпускать голд на зелёную, с переносом кред. лимита.
С переносом это удобно. За два месяца Б5 в ноль вытряс.
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:39
Сёдня взял черно-зеленую (закрыл вторую уни). Кредлимит не налили. Посмотрим, будет ли кешбек за свои.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:45
Ну хоть бы кто сравнил категории и проценты Зелёной - такие же, как и для Голды? В начале месяца были скриншоты по Голде...
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