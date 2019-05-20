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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:29

Re: А-Банк

Computer написав:В "моём" отделении рассказали такое:
Карточек у них пока нет, развозят.
Сейчас открывается параллельно голду, с 01.06 можно (или нужно) будет перевыпускать голд на зелёную, с переносом кред. лимита.
С переносом это удобно. За два месяца Б5 в ноль вытряс.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:39

Сёдня взял черно-зеленую (закрыл вторую уни). Кредлимит не налили. Посмотрим, будет ли кешбек за свои.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:45

Ну хоть бы кто сравнил категории и проценты Зелёной - такие же, как и для Голды? В начале месяца были скриншоты по Голде...
Vorlon
 
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