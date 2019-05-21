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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 18:14

Re: А-Банк

Хотел сегодня получить чудо Зекарту,но не дали.Если уже есть Уни то приходите после 01.06.19.Сейчас выдают только новым клиентам.Не справедливо.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:34

Коллеги, а на что новый клиент может рассчитывать? Не дадут именную шаровую зе-карту за депо от 25к?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:38

Re: А-Банк

  la9 написав:Не дадут именную шаровую зе-карту за депо от 25к?


зе-карти неіменні

і депо для них не треба
і фото на них не буде

IMHO "монокотовщіна" АБанки відбувається
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:40

  greenozon написав:
  la9 написав:Не дадут именную шаровую зе-карту за депо от 25к?


зе-карти неіменні

я имел ввиду нашару ту, которая за 150 в обычной жизни
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:01

  lubarec написав:Хотел сегодня получить чудо Зекарту,но не дали.Если уже есть Уни то приходите после 01.06.19.Сейчас выдают только новым клиентам.Не справедливо.

Мне дали, закрыл одну из уни и взял эту.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:25

demichh Где дали? В отделении на Кикивидзе утверждали,что нельзя сразу.Можна закрыть Уни и ждать 30 дней.ГЛ А-Банки расказывает также.Или прийти 1.06.19.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:34

кешбек

кешбек за траты за границей начисляют ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:36

  SILVER_UA написав:кешбек за траты за границей начисляют ?

Да, в Польше пользовался.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:37

  varlo написав:
  SILVER_UA написав:кешбек за траты за границей начисляют ?

Да, в Польше пользовался.

2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня
я поэтому спросил, может они просто отпугнуть так хотят
SILVER_UA
 
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