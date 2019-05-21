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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 18:14
Хотел сегодня получить чудо Зекарту,но не дали.Если уже есть Уни то приходите после 01.06.19.Сейчас выдают только новым клиентам.Не справедливо.
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lubarec
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:34
Коллеги, а на что новый клиент может рассчитывать? Не дадут именную шаровую зе-карту за депо от 25к?
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la9
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:38
la9 написав:
Не дадут именную шаровую зе-карту за депо от 25к?
зе-карти неіменні
і депо для них не треба
і фото на них не буде
IMHO "монокотовщіна" АБанки відбувається
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greenozon
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:40
greenozon написав: la9 написав:
Не дадут именную шаровую зе-карту за депо от 25к?
зе-карти неіменні
я имел ввиду нашару ту, которая за 150 в обычной жизни
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la9
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:01
lubarec написав:
Хотел сегодня получить чудо Зекарту,но не дали.Если уже есть Уни то приходите после 01.06.19.Сейчас выдают только новым клиентам.Не справедливо.
Мне дали, закрыл одну из уни и взял эту.
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demichh
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:25
demichh Где дали? В отделении на Кикивидзе утверждали,что нельзя сразу.Можна закрыть Уни и ждать 30 дней.ГЛ А-Банки расказывает также.Или прийти 1.06.19.
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lubarec
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:34
кешбек за траты за границей начисляют ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:36
SILVER_UA написав:
кешбек за траты за границей начисляют ?
Да, в Польше пользовался.
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varlo
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:37
varlo написав: SILVER_UA написав:
кешбек за траты за границей начисляют ?
Да, в Польше пользовался.
2.10.7.6. Кешбек нараховується на транзакції, що проходять на території України в валюті гривня
я поэтому спросил, может они просто отпугнуть так хотят
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SILVER_UA
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Вів 21 тра, 2019 20:29
V2
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