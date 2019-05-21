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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:38

  SILVER_UA написав:кешбек за траты за границей начисляют ?

Ні. Перевірено
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:38

  Flamingo написав:Ну так протестировать на небольшой сумма - много не убудет

согласен, только тестировать нет на чем, специально уточняю перед попыткой оформить.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:40

  wolt450 написав:Ні. Перевірено

:roll: это по Зе проверено уже или как у некоторых тут выше начисляет, странный банк
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:11

Зустрічайте нову картку!
Ми дуже довго працювали, щоб новий продукт йшов у ногу з часом.
Кешбек, РayРass, кредитний ліміт, пільговий період до 62 днів - це фішки сьогоднішнього дня....

Передайте этим сказочникАм, шо уже почти год как нема никакого РayРass, а есть ХонтаХтЛесс... Я Мастеру буду жаловаться :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:43

Обновилось приложение с поддержкой "Зелёной"...
Vorlon
 
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