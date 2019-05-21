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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 тра, 2019 21:38
SILVER_UA написав:
кешбек за траты за границей начисляют ?
Ні. Перевірено
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:38
Flamingo написав:
Ну так протестировать на небольшой сумма - много не убудет
согласен, только тестировать нет на чем, специально уточняю перед попыткой оформить.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 21:40
wolt450 написав:
Ні. Перевірено
это по Зе проверено уже или как у некоторых тут выше начисляет, странный банк
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:11
Зустрічайте нову картку!
Ми дуже довго працювали, щоб новий продукт йшов у ногу з часом.
Кешбек, РayРass, кредитний ліміт, пільговий період до 62 днів - це фішки сьогоднішнього дня....
Передайте этим сказочникАм, шо уже почти год как нема никакого РayРass, а есть ХонтаХтЛесс... Я Мастеру буду жаловаться
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 22 тра, 2019 11:43
Обновилось приложение с поддержкой "Зелёной"...
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