ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:[quote="4670954:Amid"]Если дают "авто и азс", то сколько, обычно КБ?
обычно для кого и у кого? ну -2..3% у Таси и Идеи за кредитные Но мне, обычно, и 7% уже мало... со всеми бонусами, в т.ч. от Більше на -13% спокойно выхожу
Про сертификаты всякие разные от бильше, от новуса знаю. Интересует именно КБ от банка. Пока максимум видел это 3% чистыми викенд в викенд, а 7% - это интересно где?
Ну эт к слову пришлось - https://bonus.eximb.com/#about_the_program И тут не все так просто А вот у УкрСиба закончилась полугодовая программа, там вааще 10% чистыми было У Аваля есть карта Фишка, там до -4грн/л дают, т.е. 30л заправил, 120грн сэкономил [/quote]Не совсем так, карта фишка, которая выдается на всех заправках дает до -3грн на литре. Так что выгода 30 грн с данной картой.