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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:11

  тарасов написав:Коллеги подскажите, заканчивается депо в грн, как правильно переоформить(пролонгировать) депо онлайн, чтоб получить +1 к вкладу спс.

Во-первых уточните подпадает ли ваш тип депо под +1% (подпадают не все). Также имейте в в виду что с +1% нельзя переоформить депо с более длинного срока на более короткий (годовой на полугодовой или на 3 мес). С более короткого на более длинный можно. Если ваш тип депо подпадает под +1% - проверьте не отключена ли автопролонгация. Если отключена - включите. Если включена ничего не делайте. В день когда депо закончится (после 10 утра) в а24 в свойствах депозита появится кнопка "Переоформить" - кликните на нее, а дальше программа вас проведет по накатанной. Там сложно промахнутся - только смотрите и читайте куда кликаете.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:13

тарасов

річне автоматом піде на новий забіг довжиною в рік і +1%
єдине, що буде вікно в пару днів, коли його можна розірвати і ставка буде мала.

от чи можна це вікно одразу викинути і зайти в рік - не скажу, бо такого досвіду не маю, я відкриваю менші депозити і лонгую на довші забіги. маю цілий сад :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:15

Flamingo
ок спс понял, депо подпадает под +1, термин тот же на год, но пока кнопки не горят, наверно рано...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:16

greenozon
ок
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:17

тарасов
до речі, якщо не помиляюсь, можна до 30 дерев насадити :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:20

greenozon
спс, 30 конечно нет, а з десяток насадил... :D
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21

  тарасов написав:Flamingo
ок спс понял, депо подпадает под +1, термин тот же на год, но пока кнопки не горят, наверно рано...

Кнопка "Переоформить" появляется только после окончания депо и важно чтобы вы не убрали автопролонгацию (иначе кнопка не появится). Так как депо у Вас на год - то есть на максимальный срок - кнопка может и не появится (раньше была - но с тех пор много что поменялось могли и "улучшить") - в этом случае Вам ничего не надо делать - подождать несколько дней когда депо пролонгируется само - там автоматом будет +1%. Главное чтоб за это время банк ставки не снизил (я раз попал на такую ситуацию) иначе пролонгируется с +1% но к новой ставке. Но надеюсь кнопка будет и сработаете как я написал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:22

  greenozon написав:тарасов
до речі, якщо не помиляюсь, можна до 30 дерев насадити :)

Да. Причем в их число входит и "свинья", которая уже больше года бесполезна, но удалить ее никак нельзя (со слов горячки).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:23

Flamingo
ок
тарасов
 
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