Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21

тарасов написав: Flamingo

ок спс понял, депо подпадает под +1, термин тот же на год, но пока кнопки не горят, наверно рано... ок спс понял, депо подпадает под +1, термин тот же на год, но пока кнопки не горят, наверно рано...

Кнопка "Переоформить" появляется только после окончания депо и важно чтобы вы не убрали автопролонгацию (иначе кнопка не появится). Так как депо у Вас на год - то есть на максимальный срок - кнопка может и не появится (раньше была - но с тех пор много что поменялось могли и "улучшить") - в этом случае Вам ничего не надо делать - подождать несколько дней когда депо пролонгируется само - там автоматом будет +1%. Главное чтоб за это время банк ставки не снизил (я раз попал на такую ситуацию) иначе пролонгируется с +1% но к новой ставке. Но надеюсь кнопка будет и сработаете как я написал.