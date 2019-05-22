тарасов написав:Коллеги подскажите, заканчивается депо в грн, как правильно переоформить(пролонгировать) депо онлайн, чтоб получить +1 к вкладу спс.
Во-первых уточните подпадает ли ваш тип депо под +1% (подпадают не все). Также имейте в в виду что с +1% нельзя переоформить депо с более длинного срока на более короткий (годовой на полугодовой или на 3 мес). С более короткого на более длинный можно. Если ваш тип депо подпадает под +1% - проверьте не отключена ли автопролонгация. Если отключена - включите. Если включена ничего не делайте. В день когда депо закончится (после 10 утра) в а24 в свойствах депозита появится кнопка "Переоформить" - кликните на нее, а дальше программа вас проведет по накатанной. Там сложно промахнутся - только смотрите и читайте куда кликаете.
тарасов написав:Flamingo ок спс понял, депо подпадает под +1, термин тот же на год, но пока кнопки не горят, наверно рано...
Кнопка "Переоформить" появляется только после окончания депо и важно чтобы вы не убрали автопролонгацию (иначе кнопка не появится). Так как депо у Вас на год - то есть на максимальный срок - кнопка может и не появится (раньше была - но с тех пор много что поменялось могли и "улучшить") - в этом случае Вам ничего не надо делать - подождать несколько дней когда депо пролонгируется само - там автоматом будет +1%. Главное чтоб за это время банк ставки не снизил (я раз попал на такую ситуацию) иначе пролонгируется с +1% но к новой ставке. Но надеюсь кнопка будет и сработаете как я написал.