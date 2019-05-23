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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 05:11
wolt450
І що видалили? Я скільки разів намагався і ніяк.
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anikola13
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:40
Хтось уже оформлював Зе-картку за реферальним посиланням друга?
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MASolomko
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