RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1225122612271228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 05:11

wolt450
І що видалили? Я скільки разів намагався і ніяк.
anikola13
 
Повідомлень: 610
З нами з: 08.02.13
Подякував: 60 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:40

Re: А-Банк

Хтось уже оформлював Зе-картку за реферальним посиланням друга?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 954
З нами з: 08.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:02

Мои друзья оформили голды с фото по рефералке. Хотя там ссылки как таковой реферальной нет. Они наверно просто фиксируют номер друга, а потом сопоставляют кто оформил, и выплачивают кешбек.
У меня всё прошло с первого раза, выплатили где-то через 2 недели, как и обещали. Налоги высчитали.

По Зекарте наверно аналогично будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8437
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6059 раз.
Подякували: 2356 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:02

  anikola13 написав:wolt450
І що видалили? Я скільки разів намагався і ніяк.

так
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1225122612271228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, darmet, Ferlakur, Kevin і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 597, 598, 599
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5988 1381511
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 10:46
Poleg
Банк Львів 1 ... 15, 16, 17
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
165 58466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 10:44
Долярчик
Альфа-Банк 1 ... 7132, 7133, 7134
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71339 8661130
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 10:42
newbie

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5989)
24.05.2019 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.