wolt450
І що видалили? Я скільки разів намагався і ніяк.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:40
Re: А-Банк
Хтось уже оформлював Зе-картку за реферальним посиланням друга?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:02
Мои друзья оформили голды с фото по рефералке. Хотя там ссылки как таковой реферальной нет. Они наверно просто фиксируют номер друга, а потом сопоставляют кто оформил, и выплачивают кешбек.
У меня всё прошло с первого раза, выплатили где-то через 2 недели, как и обещали. Налоги высчитали.
По Зекарте наверно аналогично будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:02
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:40
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:58
Re: А-Банк
Квесторе_поверніться, друг формує посилання в додатку, ти переходиш по ньому на сайт банки, заповнюєш заяву, а далі їх — очікую дзвінка.
Якщо все буде добре, то друг отримає портрет Грушевського.
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