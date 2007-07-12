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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1225122612271228

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 05:11

wolt450
І що видалили? Я скільки разів намагався і ніяк.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:40

Re: А-Банк

Хтось уже оформлював Зе-картку за реферальним посиланням друга?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:02

Мои друзья оформили голды с фото по рефералке. Хотя там ссылки как таковой реферальной нет. Они наверно просто фиксируют номер друга, а потом сопоставляют кто оформил, и выплачивают кешбек.
У меня всё прошло с первого раза, выплатили где-то через 2 недели, как и обещали. Налоги высчитали.

По Зекарте наверно аналогично будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:02

  anikola13 написав:wolt450
І що видалили? Я скільки разів намагався і ніяк.

так
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:40

  MASolomko написав:Хтось уже оформлював Зе-картку за реферальним посиланням друга?

А як це працює?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:58

Re: А-Банк

Квесторе_поверніться, друг формує посилання в додатку, ти переходиш по ньому на сайт банки, заповнюєш заяву, а далі їх — очікую дзвінка.
Якщо все буде добре, то друг отримає портрет Грушевського.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:57

  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, друг формує посилання в додатку, ти переходиш по ньому на сайт банки, заповнюєш заяву, а далі їх — очікую дзвінка.
Якщо все буде добре, то друг отримає портрет Грушевського.

Отримає 2 портрети Івана Франка))))
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:34

  MASolomko написав:Квесторе_поверніться, друг формує посилання в додатку, ти переходиш по ньому на сайт банки, заповнюєш заяву, а далі їх — очікую дзвінка.
Якщо все буде добре, то друг отримає портрет Грушевського.
Дякую.
Тільки друг отримує :?: ...наскільки зрозумів завлативши податок 19,5%.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:08

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Тільки друг отримує :?:
Так. Братки вирішили зекономити.
Алка більше наливає обом друзям )
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:16

  MASolomko написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тільки друг отримує :?:
Так. Братки вирішили зекономити.
Алка більше наливає обом друзям )

Протестую чи правда,думаю не все так просто буде з алкою з досвіду (((
tarasum
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