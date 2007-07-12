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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:45
Вкладчик1234 написав:
Мои друзья оформили голды с фото по рефералке. Хотя там ссылки как таковой реферальной нет. Они наверно просто фиксируют номер друга, а потом сопоставляют кто оформил, и выплачивают кешбек.
У меня всё прошло с первого раза, выплатили где-то через 2 недели, как и обещали. Налоги высчитали.
По Зекарте наверно аналогично будет
Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!?По Вашей ссылке по карте были траты?!
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югин
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:25
югин написав:
Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.
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Flamingo
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