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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:45

  Вкладчик1234 написав:Мои друзья оформили голды с фото по рефералке. Хотя там ссылки как таковой реферальной нет. Они наверно просто фиксируют номер друга, а потом сопоставляют кто оформил, и выплачивают кешбек.
У меня всё прошло с первого раза, выплатили где-то через 2 недели, как и обещали. Налоги высчитали.

По Зекарте наверно аналогично будет

Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!?По Вашей ссылке по карте были траты?!
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югин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:25

  югин написав:Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:42

Re: А-Банк

По рефссылке днём подал заявку на зе-карту. Те решили позвонить к 18 часам. Был занят, трубку не смог поднять. Они перезвонят в другой день или снова заявку подавать?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:28

  Flamingo написав:
  югин написав:Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.

Може бути правда,є приховані умови,які особливо не озвучують. Треба читати умови акції.
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:33

  Flamingo написав:
  югин написав:Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.

По "моим" были траты. Но таких условий не было.

Думаю это "чёс".

Но и карты оформлялись "под кешбек", вопрос трат не стоял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:21

Re: А-Банк

tarasum написав:
  Flamingo написав:
  югин написав:Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.

Може бути правда,є приховані умови,які особливо не озвучують. Треба читати умови акції.
Отлично приходит пополнение за друзей и без их трат, даже по не активным картам.
anis
 
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