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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:45
Вкладчик1234 написав:
Мои друзья оформили голды с фото по рефералке. Хотя там ссылки как таковой реферальной нет. Они наверно просто фиксируют номер друга, а потом сопоставляют кто оформил, и выплачивают кешбек.
У меня всё прошло с первого раза, выплатили где-то через 2 недели, как и обещали. Налоги высчитали.
По Зекарте наверно аналогично будет
Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!?По Вашей ссылке по карте были траты?!
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югин
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 19:25
югин написав:
Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.
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Flamingo
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 20:42
По рефссылке днём подал заявку на зе-карту. Те решили позвонить к 18 часам. Был занят, трубку не смог поднять. Они перезвонят в другой день или снова заявку подавать?
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MASolomko
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:28
Flamingo написав: югин написав:
Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.
Може бути правда,є приховані умови,які особливо не озвучують. Треба читати умови акції.
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tarasum
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:33
Flamingo написав: югин написав:
Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.
По "моим" были траты. Но таких условий не было.
Думаю это "чёс".
Но и карты оформлялись "под кешбек", вопрос трат не стоял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 25 тра, 2019 11:21
tarasum написав: Flamingo написав: югин написав:
Сегодня оформляли зелёные по ссылки, сказали до конца месяца должна быть трата на 100 грн, если трат на 100 грн не будет , то 40 грн не заплатят!
ИМХО - Обычный чес сотрудников банка чтобы им упали бонусы.
Може бути правда,є приховані умови,які особливо не озвучують. Треба читати умови акції.
Отлично приходит пополнение за друзей и без их трат, даже по не активным картам.
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anis
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Додано: Нед 26 тра, 2019 05:59
Так и не понял: надо переоформлять имеющуюся Gold Chip Paypass на "Зеленую" или нет?
Смотрю, кто-то переоформил, кто-то нет. В раздумьи.
То, что по имеющейся кешбэк до 31.08. только, я в курсе. Но что мешает переоформить потом? Потому как пока что кешбэк по "Зеленой" (1% на свои по всем категориям) не блещет, моно-вариант.
Или я что-то упускаю?
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Искатель
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Додано: Нед 26 тра, 2019 06:30
Искатель написав:
Так и не понял: надо переоформлять имеющуюся Gold Chip Paypass на "Зеленую" или нет?
Лично я пока решил оформить "Зеленку"... на жену. Чтоб в хозяйстве были обе карты на случай если в одном месяце у них будут разные полезные категории за "кредитные", а осенью будем посмотреть...
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Flamingo
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Додано: Нед 26 тра, 2019 06:32
на запитання моєї ПМ - так у вас уже є КБ-на карта (уні-голд), навіщо вам ще одна (зе-карта), я відповів - там же категорії і % різні!
на що не було відповіді.
Сказала, що до 1.06 оформити не може. а далі основне питання буде - чи можна одночасно мати обі КБ-ні карти.
якщо так і якщо % будуть різні - то можна думати. якщо ж на майбутнє буде лише одна (зе) карта - тоді без варіантів, усі там будем
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greenozon
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