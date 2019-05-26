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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 06:44

Кешбэк меньше 100 грн

Интересно, никто из уважаемой публики не торбил ГЛ на предмет ответа на такой вопрос: "А что будет с начисленным кешбэком, если ... состоянием на 31.08. его будет меньше 100 грн?"
Варианты:
1) сгорит;
2) дадут вывести, сколько наколядовали;
3) другое.
Просто интересно. Раньше не задумывался, т.к. вывод был от 10, а теперь оказалось, что набрать его по нынешнему набору категорий не так и просто...
Решил вообще не выводить до конца августа (если будет мало), чтобы не сгорел. Но оправдана ли такая тактика?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:33

Искатель
2.10.4.8.3. Період активності бонусів на бонусному рахунку - до кінця дії Програми.

Програма діє до 31 серпня 2019. Дата закінчення дії Програми може бути змінена Банком.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 8/?lang=uk

Таким чином, думаю, можете накопичувати!
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