Интересно, никто из уважаемой публики не торбил ГЛ на предмет ответа на такой вопрос: "А что будет с начисленным кешбэком, если ... состоянием на 31.08. его будет меньше 100 грн?" Варианты: 1) сгорит; 2) дадут вывести, сколько наколядовали; 3) другое. Просто интересно. Раньше не задумывался, т.к. вывод был от 10, а теперь оказалось, что набрать его по нынешнему набору категорий не так и просто... Решил вообще не выводить до конца августа (если будет мало), чтобы не сгорел. Но оправдана ли такая тактика?