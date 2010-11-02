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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:02

То вони натякають, що тваринкам кіно треба показати або книгу почитати, треба ж їм емоційно та духовно розвиватись ))
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:25

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Коллеги подскажите что там в этом месяце за набор кишмиша у "зеленки". Потому как у обычной кэшбека вот

У меня по Зеленой абсолютно аналогичный набор
Computer
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:29

У меня по голде-кешбечке немного другие категории:

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:38

  Вкладчик1234 написав:У меня по голде-кешбечке немного другие категории:

Ну шапито реальное ж
У кого нет кредлимита, тому повышенный КБ именно за кредитные
А у кого есть кредлимит, тому повышенный КБ за свои
Клоуны :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:51

Re: А-Банк

  clientage написав:Ну шапито реальное ж
У кого нет кредлимита, тому повышенный КБ именно за кредитные
А у кого есть кредлимит, тому повышенный КБ за свои
Подождите - ведь то что в штрихованном круге это же кажется за кредитные? Так у меня кредитный лимит как раз есть и за кредитные мне дали повышенный кэшбек. У Вас по другому?
Вкладчик1234, а у Вас кредитный лимит по кэбечке имееца?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:04

  clientage написав:Ну шапито реальное ж
У кого нет кредлимита, тому повышенный КБ именно за кредитные
А у кого есть кредлимит, тому повышенный КБ за свои
Клоуны :)

Прикольное наипалово. Обнулил кредлимит на обоих аккаунтах.
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:12

  Flamingo написав:Вкладчик1234, а у Вас кредитный лимит по кэбечке имееца?

Да.

В семье есть и второй вариант, который тут выкладывали. Там тоже есть кредитный лимит, но маленький, и иногда пользовались своими средствами. Так что они видимо смотрят не по наличию кредитного лимита, а по его использованию.

Типа: кто постоянно в минусе - тем повышенный кешбек за свои. И наоборот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:13

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:И наоборот

мативируууют :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:32

У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку! :( И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...

Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:35

  Vorlon написав:У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку! :( И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...

Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу :roll:

А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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