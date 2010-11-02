clientage написав:Ну шапито реальное ж У кого нет кредлимита, тому повышенный КБ именно за кредитные А у кого есть кредлимит, тому повышенный КБ за свои
Подождите - ведь то что в штрихованном круге это же кажется за кредитные? Так у меня кредитный лимит как раз есть и за кредитные мне дали повышенный кэшбек. У Вас по другому? Вкладчик1234, а у Вас кредитный лимит по кэбечке имееца?
Flamingo написав:Вкладчик1234, а у Вас кредитный лимит по кэбечке имееца?
Да.
В семье есть и второй вариант, который тут выкладывали. Там тоже есть кредитный лимит, но маленький, и иногда пользовались своими средствами. Так что они видимо смотрят не по наличию кредитного лимита, а по его использованию.
Типа: кто постоянно в минусе - тем повышенный кешбек за свои. И наоборот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Vorlon написав:У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку! И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...
Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу
А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?