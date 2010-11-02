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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 09:02
То вони натякають, що тваринкам кіно треба показати або книгу почитати, треба ж їм емоційно та духовно розвиватись ))
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Додано: Суб 01 чер, 2019 09:25
Re: А-Банк
Додано: Суб 01 чер, 2019 09:29
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 01 чер, 2019 09:38
Ну шапито реальное ж
У кого нет кредлимита, тому повышенный КБ именно за кредитные
А у кого есть кредлимит, тому повышенный КБ за свои
Клоуны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 чер, 2019 09:51
Re: А-Банк
Подождите - ведь то что в штрихованном круге это же кажется за кредитные? Так у меня кредитный лимит как раз есть и за кредитные мне дали повышенный кэшбек. У Вас по другому?
Вкладчик1234, а у Вас кредитный лимит по кэбечке имееца?
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:04
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:12
Да.
В семье есть и второй вариант, который тут выкладывали. Там тоже есть кредитный лимит, но маленький, и иногда пользовались своими средствами. Так что они видимо смотрят не по наличию кредитного лимита, а по его использованию.
Типа: кто постоянно в минусе - тем повышенный кешбек за свои. И наоборот
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:13
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:32
У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку! И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...
Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:35
А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?
... делайте хоть что-нибудь!
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