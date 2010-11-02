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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
32
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:43

clientage
Так я же писал про такси "наиболее частая у меня здесь категория" ;)
Пользовался раньше только двумя категориями - такси и кино. Но кино с мая лучше в Альфе, поэтому в мае было только такси.

А в апреле у вас оставил в гулливеровском Оскаре и скай-молловском Мультиплексе много денежки за кино :wink:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:41

  clientage написав:
  Vorlon написав:У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку! :( И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...

Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу :roll:

А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?

Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал. Более того 60к лимита было 2 последних месяца выбрано наполовину именно чисто кэшбечной категорией. Тем не менее предложили повышенный %именно за кредитные. Правда такси, которые активно использовались в прошлом месяце не дали совсем. Ну а поскольку я фильмы люблю смотреть на родном языке, а книги читаю в тырнете, карта в этом месяце отдыхает
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:45

  Flamingo написав:Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал.

Самое интересное, что категории у нас с вами один в один, только у меня лимита нет, то есть я платил здесь только за свои :D

P.S. Раньше платил... За 1% за свои - я не сумасшедший :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:10

Re: А-Банк

Платив тільки кредитними, підвищений за них. Буде зараз єдина картка, хіба що як в кіно підем то Алла...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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