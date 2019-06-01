RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1230123112321233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 10:43

clientage
Так я же писал про такси "наиболее частая у меня здесь категория" ;)
Пользовался раньше только двумя категориями - такси и кино. Но кино с мая лучше в Альфе, поэтому в мае было только такси.

А в апреле у вас оставил в гулливеровском Оскаре и скай-молловском Мультиплексе много денежки за кино :wink:
Vorlon
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 14.06.13
Подякував: 357 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:41

  clientage написав:
  Vorlon написав:У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку! :( И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...

Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу :roll:

А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?

Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал. Более того 60к лимита было 2 последних месяца выбрано наполовину именно чисто кэшбечной категорией. Тем не менее предложили повышенный %именно за кредитные. Правда такси, которые активно использовались в прошлом месяце не дали совсем. Ну а поскольку я фильмы люблю смотреть на родном языке, а книги читаю в тырнете, карта в этом месяце отдыхает
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:45

  Flamingo написав:Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал.

Самое интересное, что категории у нас с вами один в один, только у меня лимита нет, то есть я платил здесь только за свои :D

P.S. Раньше платил... За 1% за свои - я не сумасшедший :?
Vorlon
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 14.06.13
Подякував: 357 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:10

Re: А-Банк

Платив тільки кредитними, підвищений за них. Буде зараз єдина картка, хіба що як в кіно підем то Алла...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8192
З нами з: 15.04.09
Подякував: 423 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:32

  arkavs написав:
  clientage написав:Ну шапито реальное ж
У кого нет кредлимита, тому повышенный КБ именно за кредитные
А у кого есть кредлимит, тому повышенный КБ за свои
Клоуны :)

Прикольное наипалово. Обнулил кредлимит на обоих аккаунтах.

Нє забудім, нє прастім... 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26645
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:34

  Flamingo написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку! :( И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...

Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу :roll:

А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?

Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал. Более того 60к лимита было 2 последних месяца выбрано наполовину именно чисто кэшбечной категорией. Тем не менее предложили повышенный %именно за кредитные. Правда такси, которые активно использовались в прошлом месяце не дали совсем. Ну а поскольку я фильмы люблю смотреть на родном языке, а книги читаю в тырнете, карта в этом месяце отдыхает

Зря отказываете себе в кинотеатрах.
Украинский перевод очень приличный
curiousobro
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:36

  Vorlon написав:clientage
Так я же писал про такси "наиболее частая у меня здесь категория" ;)
Пользовался раньше только двумя категориями - такси и кино. Но кино с мая лучше в Альфе, поэтому в мае было только такси.

А в апреле у вас оставил в гулливеровском Оскаре и скай-молловском Мультиплексе много денежки за кино :wink:

Если не секрет, сколько в среднем тратите на такси в мес?
логан1919
 
Повідомлень: 237
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 14:02

  curiousobro написав:Зря отказываете себе в кинотеатрах.
Украинский перевод очень приличный

Да я ж не против. Хотя бывают конечно и исключения - к примеру нашумевший "я, ти, він, вона" в дублированном укр. переводе звучит не естественно и если хотите не эстетично. Більше того українською я завжди вільно спілкуюся в селі, де закінчив школу, і навіть свого часу був першим студентом одного донецького вишу, який писав та захищав диплом українською, а вже під час трудової діяльності, на семінарах у Києві мої колеги з Західної України визнавали, що моя розмовна українська ближча до канонів української ніж мова, якою розмовляють в їхніх регіонах. Поэтому для меня вовсе не проблематично смотреть фильмы и передачи на украинском языке. Но я очень не люблю когда государство не даёт мне выбора и решает за меня, что и как мне смотреть. Поэтому на тв я смотрю только одну передачу - футбол, временами без звука (если на каналах 2+2), временами на "матчах" (игры сборных и еврокубки). Ну а кино выбираю с тем переводом, на том языке, на котором говорят в моей семье. Благо интернет это позволяет. Но это просто мой выбор. Политику страны в вопросах языка понимаю, но не все решения поддерживаю и разделяю.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2079
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 07:57

У меня тот же набор категорий и ставки, как и у clientage. Повышенный кешбэк - за кредитные. Кредлимит тоже есть, правда, в этом месяце нечего выбирать. Взял кино 20% (хожу иногда с ребенком) и 3% путешествия (авось, код из дьюти-фри подойдет!).
Кино в этом месяце есть и у Аллы, долго думал, но взял у А-банка, т.к. у Аллы хоть что-то еще есть, а тут просто нечего брать.

Смотрю, А-банк уверенно копирует путь Мони, правда, с некоторым своим привкусом. Посмотрим.

А кто-нибудь может выложить скрин с категориями для Зеленой на июнь, чтобы сравнить?
Искатель
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 22.02.16
Подякував: 410 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1230123112321233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Google Feedfetcher, maxim2014, sens, slasva, Vint, wig, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7160, 7161, 7162
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71618 8685788
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2019 09:23
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3446, 3447, 3448
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34477 4248197
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2019 09:15
Boundless
Идея Банк 1 ... 1618, 1619, 1620
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16199 2298545
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2019 15:19
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13580)
02.06.2019 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.