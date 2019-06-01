Додано: Суб 01 чер, 2019 14:02

curiousobro написав: Зря отказываете себе в кинотеатрах.

Украинский перевод очень приличный Зря отказываете себе в кинотеатрах.Украинский перевод очень приличный

Да я ж не против. Хотя бывают конечно и исключения - к примеру нашумевший "я, ти, він, вона" в дублированном укр. переводе звучит не естественно и если хотите не эстетично. Більше того українською я завжди вільно спілкуюся в селі, де закінчив школу, і навіть свого часу був першим студентом одного донецького вишу, який писав та захищав диплом українською, а вже під час трудової діяльності, на семінарах у Києві мої колеги з Західної України визнавали, що моя розмовна українська ближча до канонів української ніж мова, якою розмовляють в їхніх регіонах. Поэтому для меня вовсе не проблематично смотреть фильмы и передачи на украинском языке. Но я очень не люблю когда государство не даёт мне выбора и решает за меня, что и как мне смотреть. Поэтому на тв я смотрю только одну передачу - футбол, временами без звука (если на каналах 2+2), временами на "матчах" (игры сборных и еврокубки). Ну а кино выбираю с тем переводом, на том языке, на котором говорят в моей семье. Благо интернет это позволяет. Но это просто мой выбор. Политику страны в вопросах языка понимаю, но не все решения поддерживаю и разделяю.