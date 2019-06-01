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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 10:43
clientage
Так я же писал про такси "наиболее частая у меня здесь категория"
Пользовался раньше только двумя категориями - такси и кино. Но кино с мая лучше в Альфе, поэтому в мае было только такси.
А в апреле у вас оставил в гулливеровском Оскаре и скай-молловском Мультиплексе много денежки за кино
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Vorlon
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:41
clientage написав: Vorlon написав:
У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку!
И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...
Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу
А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?
Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал. Более того 60к лимита было 2 последних месяца выбрано наполовину именно чисто кэшбечной категорией. Тем не менее предложили повышенный %именно за кредитные. Правда такси, которые активно использовались в прошлом месяце не дали совсем. Ну а поскольку я фильмы люблю смотреть на родном языке, а книги читаю в тырнете, карта в этом месяце отдыхает
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Flamingo
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:45
Flamingo написав:
Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал.
Самое интересное, что категории у нас с вами один в один, только у меня лимита нет, то есть я платил здесь только за свои
P.S. Раньше платил... За 1% за свои - я не сумасшедший
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Vorlon
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:10
Платив тільки кредитними, підвищений за них. Буде зараз єдина картка, хіба що як в кіно підем то Алла...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:32
arkavs написав: clientage написав:
Ну шапито реальное ж
У кого нет кредлимита, тому повышенный КБ именно за кредитные
А у кого есть кредлимит, тому повышенный КБ за свои
Клоуны
Прикольное наипалово. Обнулил кредлимит на обоих аккаунтах.
Нє забудім, нє прастім...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:34
Flamingo написав: clientage написав: Vorlon написав:
У меня лимита нет и за свои теперь 1% (что неправильно, ибо депозит за Gold-карту лежит), так что карта на полку!
И такси (наиболее частая у меня здесь категория) - тоже теперь недоступна...
Теперь надо ждать лимита - может когда-нибудь получу
А как-то хоть раз пользовались тут КБ, т.е. за свои? Такси или еще что-то привлекло?
Ну а я получается ни разу тут за свои ничего не покупал. Более того 60к лимита было 2 последних месяца выбрано наполовину именно чисто кэшбечной категорией. Тем не менее предложили повышенный %именно за кредитные. Правда такси, которые активно использовались в прошлом месяце не дали совсем. Ну а поскольку я фильмы люблю смотреть на родном языке, а книги читаю в тырнете, карта в этом месяце отдыхает
Зря отказываете себе в кинотеатрах.
Украинский перевод очень приличный
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curiousobro
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:36
Vorlon написав:clientage
Так я же писал про такси "наиболее частая у меня здесь категория"
Пользовался раньше только двумя категориями - такси и кино. Но кино с мая лучше в Альфе, поэтому в мае было только такси.
А в апреле у вас оставил в гулливеровском Оскаре и скай-молловском Мультиплексе много денежки за кино
Если не секрет, сколько в среднем тратите на такси в мес?
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логан1919
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Додано: Суб 01 чер, 2019 14:02
curiousobro написав:
Зря отказываете себе в кинотеатрах.
Украинский перевод очень приличный
Да я ж не против. Хотя бывают конечно и исключения - к примеру нашумевший "я, ти, він, вона" в дублированном укр. переводе звучит не естественно и если хотите не эстетично. Більше того українською я завжди вільно спілкуюся в селі, де закінчив школу, і навіть свого часу був першим студентом одного донецького вишу, який писав та захищав диплом українською, а вже під час трудової діяльності, на семінарах у Києві мої колеги з Західної України визнавали, що моя розмовна українська ближча до канонів української ніж мова, якою розмовляють в їхніх регіонах. Поэтому для меня вовсе не проблематично смотреть фильмы и передачи на украинском языке. Но я очень не люблю когда государство не даёт мне выбора и решает за меня, что и как мне смотреть. Поэтому на тв я смотрю только одну передачу - футбол, временами без звука (если на каналах 2+2), временами на "матчах" (игры сборных и еврокубки). Ну а кино выбираю с тем переводом, на том языке, на котором говорят в моей семье. Благо интернет это позволяет. Но это просто мой выбор. Политику страны в вопросах языка понимаю, но не все решения поддерживаю и разделяю.
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Flamingo
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Додано: Нед 02 чер, 2019 07:57
У меня тот же набор категорий и ставки, как и у clientage. Повышенный кешбэк - за кредитные. Кредлимит тоже есть, правда, в этом месяце нечего выбирать. Взял кино 20% (хожу иногда с ребенком) и 3% путешествия (авось, код из дьюти-фри подойдет!).
Кино в этом месяце есть и у Аллы, долго думал, но взял у А-банка, т.к. у Аллы хоть что-то еще есть, а тут просто нечего брать.
Смотрю, А-банк уверенно копирует путь Мони, правда, с некоторым своим привкусом. Посмотрим.
А кто-нибудь может выложить скрин с категориями для Зеленой на июнь, чтобы сравнить?
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