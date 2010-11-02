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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:03

Re: А-Банк

  Искатель написав:А кто-нибудь может выложить скрин с категориями для Зеленой на июнь, чтобы сравнить?


viewtopic.php?p=4678415#p4678415
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:55

Re: А-Банк

Уже меняют голду на зе с переносом кредитного лимита? Или теперь смысла нет?
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