viewtopic.php?p=4678415#p4678415
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:03
Re: А-Банк
viewtopic.php?p=4678415#p4678415
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:55
Re: А-Банк
Уже меняют голду на зе с переносом кредитного лимита? Или теперь смысла нет?
Размер имеет значение.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|