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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:04

Копилка

Как удалить эту ненужную услугу со списка депозитов?
Трижды заявку подавал, звонили отказывали. Мотивировали тем, что невозможно удалить.
Хотя ранее писали на форуме, что удаляли через заявку в чат-онлайн.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:05

  anikola13 написав:Как удалить эту ненужную услугу со списка депозитов?
Трижды заявку подавал, звонили отказывали. Мотивировали тем, что невозможно удалить.
Хотя ранее писали на форуме, что удаляли через заявку в чат-онлайн.

Нехай лежить...їсти не просить. :)
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:33

  anikola13 написав:Как удалить эту ненужную услугу со списка депозитов?
Трижды заявку подавал, звонили отказывали. Мотивировали тем, что невозможно удалить.
Хотя ранее писали на форуме, что удаляли через заявку в чат-онлайн.


я свою гарантовано видалив. з довгими переговорами.
вдалося це в період вікна пару днів так званого продовження-отримання на рік (як депозити)
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 13:33

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:Как удалить эту ненужную услугу со списка депозитов?
Трижды заявку подавал, звонили отказывали. Мотивировали тем, что невозможно удалить.
Хотя ранее писали на форуме, что удаляли через заявку в чат-онлайн.

Нехай лежить...їсти не просить. :)

Оно то да но если количество ростков в саду приближается у критическому, то лишняя ямка под мёртвым деревом ну уж совсем ни к чему :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 20:22

Re: А-Банк

Як роздрукувати квитанцію комуналки в а-банку? Можна в терміналі чи треба йти у відділення? Бачив тільки платіжні доручення (((
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:02

Re: А-Банк

tarasum написав:Як роздрукувати квитанцію комуналки в а-банку? Можна в терміналі чи треба йти у відділення? Бачив тільки платіжні доручення (((
Доступна через 3-5днів після оплати у веб-банкінгу меню Послуги -> Сервіс квитанцій -> Замовити квитанцію.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:49

Что-то регламентные работы затянулись.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:13

  rudnitep написав:Что-то регламентные работы затянулись.

Была рассылка, что до 20:00 9.06.19 "могут наблюдаться трудности"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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