Как удалить эту ненужную услугу со списка депозитов?
Трижды заявку подавал, звонили отказывали. Мотивировали тем, что невозможно удалить.
Хотя ранее писали на форуме, что удаляли через заявку в чат-онлайн.
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Додано: Сер 05 чер, 2019 13:04
Копилка
Как удалить эту ненужную услугу со списка депозитов?
Трижды заявку подавал, звонили отказывали. Мотивировали тем, что невозможно удалить.
Хотя ранее писали на форуме, что удаляли через заявку в чат-онлайн.
Додано: Сер 05 чер, 2019 13:05
Нехай лежить...їсти не просить.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 чер, 2019 13:33
я свою гарантовано видалив. з довгими переговорами.
вдалося це в період вікна пару днів так званого продовження-отримання на рік (як депозити)
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 05 чер, 2019 13:33
Оно то да но если количество ростков в саду приближается у критическому, то лишняя ямка под мёртвым деревом ну уж совсем ни к чему
Додано: Сер 05 чер, 2019 20:22
Re: А-Банк
Як роздрукувати квитанцію комуналки в а-банку? Можна в терміналі чи треба йти у відділення? Бачив тільки платіжні доручення (((
Додано: Чет 06 чер, 2019 12:02
Re: А-Банк
Доступна через 3-5днів після оплати у веб-банкінгу меню Послуги -> Сервіс квитанцій -> Замовити квитанцію.
Додано: Суб 08 чер, 2019 20:13
Была рассылка, что до 20:00 9.06.19 "могут наблюдаться трудности"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:17
Дедлайн настал, но банкинг не включили.
Требуем ВА сразу, или ещё немного подождем?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:27
Re: А-Банк
Подождем немного. Куча столбиков под 18-18,5%. Хай живут
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