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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:03

Re: А-Банк

Курс в аппликухе хорош
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:09

Re: А-Банк

Кешбек виводиться знову від 5 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:14

  Ой+ написав:Кешбек виводиться знову від 5 грн.

Было ж от 10грн до изменений?

И валюта не меняется :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:24

Ну хоть вывел своих жалких 32 гривны. А то думал, что уже не выведу :D
Vorlon
 
Повідомлень: 6934
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:26

И депозиты не открываются в приложении. Видно ещё пилят.

Лучше б уже всё доделали, и тогда запускали. Про ВА я пошутил :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:31

  Vorlon написав:Ну хоть вывел своих жалких 32 гривны. А то думал, что уже не выведу :D

Аналогично. При чем что прикольно тоже 32 грн. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:35

Re: А-Банк

Хм, а у меня нет кнопки вывести. Пишет - осталось накопить 51грн
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:37

  Alpha1251 написав:Хм, а у меня нет кнопки вывести. Пишет - осталось накопить 51грн

Да по ходу пофиксили. У меня горит "Осталось накопить 100 грн." , а было после вывода 5! В общем кто не успел...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:43

Flamingo
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Vorlon
 
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